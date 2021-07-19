МВД Абхазии разыскивает еще одного жителя республики по делу о двойном убийстве в Сухуме

СУХУМ, 19 июля. /ТАСС/. МВД Абхазии по делу о двойном убийстве, произошедшем в субботу вечером в Сухуме, разыскивает жителя столицы Гарри Авидзбу, а раненного в ходе перестрелки Аслана Зухбу взяли под охрану в Республиканской больнице. Об этом сообщает официальный сайт МВД Абхазии в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером в Новом микрорайоне Сухума во время перестрелки погибли двое жителей города - Беслан Дзыба и Руслан Гудалия, один человек - Аслан Зухба с ранениями был доставлен в Республиканскую больницу. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело.

Как следует из материалов, встреча двоих братьев Руслана и Игоря Гудалия, Гарри Авидзбы и Аслана Зухбы с Бесланом Дзыбой в субботу закончилось ссорой, которая затем переросла в драку и закончилась стрельбой. "<...> Дзыба из огнестрельного оружия убил Руслана Гудалия и ранил Зухбу. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, из мести совершил убийство Дзыбы, и в воскресенье его задержали. Раненного Зухбу взяли под охрану в больнице, а Авидзба [находится] в розыске", - говорится в сообщении.