Специалисты ликвидируют лесные пожары в России на площади почти 820 тыс. га

ТАСС, 19 июля.Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади 85 763 га, продолжаются работы по тушению возгораний на площади 819 792 га, большинство из них находится в Якутии, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за 18 июля в России лесопожарными силами ликвидировано 127 лесных пожаров на площади 85 763 га. На 00:00 мск 19 июля на территории Российской Федерации действовало 306 лесных пожаров на площади 819 792 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии действует 120 пожаров на землях лесного фонда на площади 697 952 га, пять пожаров на площади 23 580 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы" и пожар на землях иных категорий на площади 950 га в Хангаласском районе. В Иркутской области зафиксировали 30 пожаров на площади 37 716 га, на Чукотке - 15 пожаров площадью 31 614 га, в Магаданской области - семь пожаров площадью 5 515 га, в Ханты-Мансийском автономном округе - 10 пожаров на площади 4 686 га, в Республике Карелия - 39 пожаров на площади 4 463 га. Также пожары зафиксировали в Красноярском крае, Республике Коми, Приморье и других регионах РФ.

На тушении задействовали 6 545 человек, 1 052 единицы техники, 35 воздушных судов, еще 57 воздушных судов мониторят ситуацию.

Пожароопасный сезон открыли во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС ввели в восьми субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 60 субъектах РФ.