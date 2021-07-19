Пожар на площади 1 тыс. кв. метров тушат во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники пожарных подразделений Владивостока локализовали пожар на складе на площади 1 тыс. кв. метров, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Ночью 18 июля в 23:42 (16:42 мск) на пульт пожарной охраны города Владивосток поступил сигнал о том, что на улице Борисенко горит складское помещение. Спустя восемь минут к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения. В 02:18 (19:18 мск) <...> локализовали пожар. Общая площадь горения составила 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Сейчас пожарные проливают конструкции, осматривают место происшествия, тушением занимается 41 человек с помощью 11 единиц техники. В пресс-службе добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.