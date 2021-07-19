В Германии в результате авиакатастрофы погибли три человека

ТАСС, 19 июля. По меньшей мере трое погибли в результате крушения маломестного самолета в районе Анхальт-Биттерфельд (земля Саксония-Анхальт). Об этом в воскресенье сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, на борту самолета находились четыре человека. Двое подростков в возрасте 14 и 17 лет, а также пилот погибли. Еще один пассажир, получивший ранения, доставлен в больницу.

Как сообщил представитель полиции, причины крушения самолета в настоящее время не установлены, идет расследование инцидента.