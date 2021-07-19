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Лесные пожары в России

Один из двух самолетов Бе-200, направленных для тушения пожаров, приземлился в Якутии

В регионе сохраняется сложная лесопожарная обстановка

ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Один из двух самолетов Бе-200 МЧС России, направленных в Якутию дополнительно по решению главы МЧС Евгения Зиничева для ликвидации природных пожаров, приземлился в аэропорту Мирный. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Группировка авиации МЧС России на территории Якутии увеличена, в город Мирный прибыл самолет Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, ожидается прибытие второго борта из Южного авиационно-спасательного центра", - говорится в сообщении.

В регионе сохраняется сложная лесопожарная обстановка на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Жиганского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировали190 очагов природных пожаров. В целом за сутки на тушении природных пожаров задействовали 2197 человек и 284 единицы техники.

В ведомстве отметили, что из-за действующих природных пожаров 60 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. "За сутки ликвидированы 16 природных пожаров на площади свыше 94 тыс. га. Сегодня аэромобильные группировки продолжат работу на территории Мирнинского, Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России и Министерства обороны РФ", - приводит пресс-служба слова начальника главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павла Гарина.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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