В Москве по камерам выписали 56 тыс. штрафов за непристегнутый ремень и телефон в руках

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции с начала 2021 года в Москве выписали по камерам почти 53 тыс. штрафов водителям за непристегнутый ремень безопасности, а также 3,4 тыс. штрафов за использование телефона за рулем без специального устройства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В истекшем периоде 2021 года на основании материалов, зафиксированных средствами автоматической фиксации нарушений в области дорожного движения, в Москве по ст. 12.6 КоАП РФ "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов" вынесено 52,6 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях в отношении собственников транспортных средств, а по ч. 1 ст. 12.36 "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства" - 3,4 тыс. постановлений", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в МВД рассказали, что сотрудники ГИБДД также следят за соблюдением водителями установленного скоростного режима с помощью мобильных компьютеров - аппаратно-программных комплексов "Барс", их программное обеспечение позволяет получать в режиме реального времени информацию о выявленных нарушениях скоростного режима. "Количество мобильных компьютеров (АПК "Барс" ), ежедневно используемых сотрудниками ДПС, определяется с учетом складывающейся оперативной обстановки", - добавили в ведомстве.

Также все заступающие на дежурство наряды ДПС Госавтоинспекции Москвы оснащаются планшетными компьютерами "мобильный инспектор".