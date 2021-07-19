Ученые считают, что лесные пожары в Якутии влияют на глобальный климат

ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Лесные пожары, все чаще возникающие на территории Якутии, усиливают деградацию многолетней мерзлоты и выбросы парниковых газов в атмосферу, влияющих на потепление климата. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель председателя ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН", заведующий отделом экспериментальной биологии растений Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Трофим Максимов.

"С потеплением климата частота лесных пожаров увеличивается, и, к большому сожалению, пожары расширяются в сторону Арктики и смещаются в ранние летние месяцы, начиная с конца июня. Аналогичная ситуация наблюдается не только у нас в Якутии, но и в Скандинавии, на Аляске и в Канаде. Вдобавок отмечаются зимующие зомби-пожары в тундровых экосистемах, поддерживаемые выделением горючих парниковых газов. Проблема возникновения лесных пожаров очень важна в связи с непредсказуемым усилением деградации многолетней мерзлоты, составляющей, по последним данным наших мерзлотоведов, до 40%", - сказал Максимов.

Он отметил, что в результате лесных пожаров за счет горения и оттайки многолетней мерзлоты выбрасывается большое количество парниковых газов, при этом уменьшается поглотительная фотосинтетическая емкость экосистем. По его словам, экстремальные погодные явления - лесные пожары, наводнения, сильные ветры, похолодания - становятся частыми явлениями настоящего изменения климата на Земле, нанося при этом громадный экологический и социально-экономический ущерб.

"Почти половина лесных пожаров, связанных с сухими грозами при недостаточном количестве влаги или облаков, наблюдаются в труднодоступных территориях Якутии. К тому же 47% хвойных лесов Якутии являются зрелыми и перестойными. Если будет так продолжаться, то, боюсь, что наши зрелые и перестойные леса и тундра будут гореть почти весь год вследствие увеличения пожароопасного периода", - сказал ученый.

Для уменьшения горимости лесов важна работа властей, считает Максимов. "Надо вкладывать финансовые средства в раннее выявление пожаров - на дистанционный космический и авиационный мониторинг лесных и тундровых пожаров с привлечением российских и международных рейсовых самолетов, дронов дальнего полета, увеличение кадрового состава лесхозов, усиление работы СМИ и экологического образования. Здесь очень важна также роль научной дипломатии для взаимодействия фундаментальной науки и общества, заинтересованных сторон и лиц, принимающих решение. Надо воспользоваться многолетней советской и международной практикой ведения и управления лесным хозяйством, перенять положительный опыт", - сказал он.

"После лесных пожаров надо проводить лесозащитные очистительные работы от накапливающегося сухого горючего и остатков органики для предотвращения следующего пожара, поскольку процессы разложения органических остатков в мерзлотных регионах идут очень медленно. В рамках Парижского соглашения ООН по изменению климата и российской климатической доктрины все эти мероприятия упоминаются", - заключил эксперт.

О регионе

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса.

По данным федеральной Авиалесоохраны, в Якутии действует 120 пожаров на землях лесного фонда на площади 697 952 га, пять пожаров на площади 23 580 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы" и пожар на землях иных категорий на площади 950 га в Хангаласском районе.