Высокий класс пожароопасности леса установили в трех районах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр 19 июля распространил предупреждение о высоком классе пожароопасности леса, который установили в трех районах региона.

"В связи с установившейся сухой и жаркой погодой в Приморском крае по метеорологическим условиям происходит быстрое нарастание показателей пожарной опасности. В период 19-21 июля местами в западных районах (Хорольский) и на севере края (Дальнереченский, Красноармейский районы) сохранится четвертый (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям", - говорится в предупреждении.

Как ранее рассказал глава "Примгидромета" Борис Кубай, тихоокеанский антициклон, гребень которого распространился далеко с востока на запад, охватывает сейчас Японское и Желтое моря, а так же весь Приморский край. Он блокирует передвижение к Приморью циклонов и атмосферных фронтов как с запада на восток, так и с юга на север, поэтому все значительные дожди пока обходят край.

На текущей неделе духота и жара в Приморском крае сохранятся. Не исключено, что во второй половине недели температура воздуха в западных и центральных районах подойдет вплотную к 40-градусной отметке.