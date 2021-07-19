Для пострадавшей от обвала реки на Сахалине построят обводной канал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Сахалинские власти построят обводной канал для реки Желтой в Углегорском районе, засыпанной в результате обвала породы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

Обвал породы в долину реки Желтая произошел в ночь на 10 июля рядом со складом временного хранения Солнцевского угольного разреза - основного добывающего актива ООО "Восточная горнорудная компания". Угрозы населению и объектам жизнедеятельности не было, специалисты незамедлительно приступили к разработке плана мероприятий по ликвидации последствий обвала, в том числе по спасению реки.

"По оценке специалистов, первоочередная задача - соорудить в максимально сжатые сроки обводной канал для реки Желтая протяженностью около 500 метров. Это позволит избежать накопления воды в месте схода породы. Строительство водоотводного канала - это первый этап в ликвидации последствий инцидента. К октябрю будет построен еще один технический водоотводной канал, предназначенный для улавливания дождевых и талых вод", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, областные власти следят за ликвидацией последствий обвала. Причина произошедшего схода породы до сих пор неизвестна. Ее устанавливает специально созданная комиссия, проводится расследование. Руководство разреза приступило к аварийно-восстановительным работам. В связи с возникшей ситуацией на территории Углегорского района ввели режим повышенной готовности.

Для кардинального решения проблемы необходимы дополнительные инженерные решения. Сейчас в оперативном режиме отрабатывается проект обустройства сооружений, планируется восстановление устойчивости отвала и проведение рекультивационных мероприятий. К весне 2022 года район должен быть готов прошедший экологическую экспертизу проект, который позволит оперативно развернуть соответствующие работы. В районе схода породы выставили пост круглосуточной охраны для ограничения доступа жителей на опасный участок. Угрозы схода скопившейся в реке воды сейчас не наблюдается, ведется постоянный мониторинг как ее уровня, так и возможного смещения породы.

ООО "Восточная горнорудная компания" - крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области с полным циклом по добыче и отгрузке твердого топлива. На ее долю приходится порядка 80% от общей добычи бурого угля на Сахалине.