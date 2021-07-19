Близкие погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке начали получать выплаты

ТАСС, 19 июля. Пенсионный фонд России по Камчатскому краю начал выплаты по потере кормильца близким погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Камчатского края.

"Согласно проведенному анализу право на получение пенсии по потере кормильца в результате авиакатастрофы имеют 20 несовершеннолетних граждан. На сегодняшний день мы назначили 10 таких пенсий. Пенсии этим гражданам будут перечислены сегодня. Остальные родственники обратились в Пенсионный фонд для назначения этой выплаты 19 июля", - приводятся в сообщении слова управляющей ОПФ РФ по Камчатскому краю Татьяны Мелехиной.

По ее словам, четыре человека проживают в других регионах России, и они будут обращаться за назначением пенсии по потере кормильца по месту своего проживания - в Москве и Пензе. Право на страховую пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего до 18 лет и до 23 лет в случае прохождения обучения на очной форме.

В самолете также находилось два неработающих пенсионера, родственникам которых по линии Пенсионного фонда произведут выплату на погребение. Еще одна мера поддержки родственникам погибших в авиакатастрофе - накопительная часть пенсии, которая формировалась за счет страховых взносов. 23 человека из числа погибших имели накопительную часть. Из них у 12 человек накопительная часть пенсии находилась в негосударственных пенсионных фондах, у 11 - в Пенсионном фонде России. Родственникам разослали письма о том, что в течение шести месяцев после несчастного случая они могут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, для того чтобы получить накопительную часть пенсии.