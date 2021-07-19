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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Близкие погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке начали получать выплаты

На пенсии по потере кормильца могут рассчитывать 20 человек

ТАСС, 19 июля. Пенсионный фонд России по Камчатскому краю начал выплаты по потере кормильца близким погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Камчатского края.

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"Согласно проведенному анализу право на получение пенсии по потере кормильца в результате авиакатастрофы имеют 20 несовершеннолетних граждан. На сегодняшний день мы назначили 10 таких пенсий. Пенсии этим гражданам будут перечислены сегодня. Остальные родственники обратились в Пенсионный фонд для назначения этой выплаты 19 июля", - приводятся в сообщении слова управляющей ОПФ РФ по Камчатскому краю Татьяны Мелехиной.

По ее словам, четыре человека проживают в других регионах России, и они будут обращаться за назначением пенсии по потере кормильца по месту своего проживания - в Москве и Пензе. Право на страховую пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего до 18 лет и до 23 лет в случае прохождения обучения на очной форме.

В самолете также находилось два неработающих пенсионера, родственникам которых по линии Пенсионного фонда произведут выплату на погребение. Еще одна мера поддержки родственникам погибших в авиакатастрофе - накопительная часть пенсии, которая формировалась за счет страховых взносов. 23 человека из числа погибших имели накопительную часть. Из них у 12 человек накопительная часть пенсии находилась в негосударственных пенсионных фондах, у 11 - в Пенсионном фонде России. Родственникам разослали письма о том, что в течение шести месяцев после несчастного случая они могут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, для того чтобы получить накопительную часть пенсии.

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РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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