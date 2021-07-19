Штормовое предупреждение объявили в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили на севере Амурской области к середине недели. Непогода будет сопровождаться ливнями и грозами, сообщается в понедельник в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"20 июля местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами", - говорится в сообщении.

По данным главного управления МЧС России по Амурской области, максимальные осадки возможны в Шимановском, Свободненском, Белогорском, Серышевском, Мазановском, Зейском районах.

"При таких погодных условиях высока вероятность формирования паводков с резким подъемом уровня воды на малых реках по югу области - Архара, Завитая, Томь и др. Угрозы подтопления жилых домов нет, на реках имеется запас для аккумуляции паводковых вод. Вероятно подтопление низменных участков местности и дорог местного значения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера.