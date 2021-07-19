Сухие грозы вызвали лесные пожары в крупнейшем заповеднике на севере Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Сухие грозы стали причиной трех лесных пожаров на севере Приморского края, два из которых возникли в Сихотэ-Алинском заповеднике, сообщает в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Крупный пожар площадью 3 тыс. гапродолжается в Тернейском муниципальном округе на территории Малокемского участкового лесничества. В его ликвидации принимают участие около 50 человек и 14 единиц техники. Два пожара общей площадью 165 гектаров действуют на территории Сихотэ-Алинского государственного заповедника, их тушат 53 человека при поддержке двух единиц техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во всех случаях причиной пожаров стали так называемые сухие грозы, когда гроза происходит без дождя или с минимальным дождем, которые не успевают погасить подожженные молниями деревья.

Как рассказала ТАСС директор заповедника Светлана Сутырина, тушение обоих пожаров на подконтрольной территории продолжается в том числе силами приморской авиабазы и сотрудниками заповедника. Это труднодоступный район, поэтому ежедневно к возгораниям направляются дополнительные силы на вертолете Ми-8. Сейчас в этих местах стоит жара до плюс 40 градусов и сильный ветер, что осложняет тушение.

19 июля Приморский гидрометцентр распространил предупреждение о высоком классе пожароопасности леса, который установился в трех районах региона, в том числе Красноармейском, где и действуют эти пожары. По словам главы "Примгидромета" Бориса Кубая, тихоокеанский антициклон сейчас блокирует передвижение к Приморью циклонов и атмосферных фронтов как с запада на восток, так и с юга на север, поэтому все значительные дожди пока обходят край стороной. На текущей неделе духота и жара в Приморском крае сохранятся.

Сихотэ-Алинский заповедник был создан в 1935 году и являлся одним из самых крупных в России. Его площадь превышает 400 тыс. га и включает 2,9 тыс. га акватории Японского моря. На этой территории обитают около 390 видов и подвидов птиц, а также занесенные в Красную книгу амурские тигры и другие животные.