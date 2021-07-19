Превышения нормы вредных веществ на горевшей в Новосибирске свалки не зафиксировали

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в результате четырехдневного глубинного тления на мусорном полигоне на улице Малыгина в Новосибирском районе не выявили, сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания правительства региона мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

12 июля в социальных сетях появилось видеообращение жителей прилегающей к свалке улицы Малыгина к руководству страны. Люди пожаловались на задымление тлеющей свалки и попросили переселить их в безопасное место.

"Окончательно справились с последствиями возгорания 18 числа, в воскресенье. Задымления нет, нарушения предельно допустимой концентрации не отмечено. Зафиксировано 57 обращений на задымление", - сказал Локоть.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в этой связи потребовал от глав районов, чтобы пожары в полях, в лесах и на болотах ликвидировали в течение первых суток. В данном же случае пожар на охраняемом объекте продолжался четыре дня, отметил он.

"Если исходить из позиции, что предотвратить невозможно, это труднодоступно и невозможно обнаружить, то будем гореть, как в Якутии. У нас тоже есть труднодоступные места, и тоже там возникают возгорания, но мы находим возможность обнаружить и потушить. А тут охраняемый объект, на котором возгорания происходят регулярно. Причем мы даже понимаем их причины и мотивы. Наверное, дешевле в два раза увеличить штат ночных сторожей, чем четыре дня бросать такие силы на тушение возгорания. Я уж не говорю о вреде здоровью горожан, это вообще никакими деньгами не оценить", - сказал Травников.

15 июля возник пожар на мусорном полигоне на улице Малыгина в Новосибирском районе, рядом с которым расположжились жилые дома. Возгорание ликвидировали оперативно, однако, глубинное тление на свалке продолжалось еще несколько дней.