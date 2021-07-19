В Анапе потушили пожар в одноэтажном строении площадью 1 тыс. кв. м

ТАСС, 19 июля. Пожарные потушили возгорание площадью 1 тыс. кв. метров в одноэтажном строении в Анапе. Пожару присвоили повышенный ранг, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 00:01 мск по прибытии к месту первых подразделений было установлено, что произошло возгорание в одноэтажном строении на площади около тысячи квадратных метров. <…> Эвакуированы 25 человек из соседнего здания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 02:48 мск возгорание удалось ликвидировать. В тушении пожара задействовали 57 человек и 18 единиц техники.