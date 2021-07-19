Дым от пожаров на материке отравляет воздух на севере Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Жители северной части Сахалина жалуются на сильную задымленность. Это результат лесных пожаров, полыхающих в Хабаровском крае на материке, сообщили в понедельник ТАСС в администрациях муниципалитетов.

"Лесных пожаров нет, дым идет из Хабаровского края от их пожаров", - сообщили в мэрии Охинского района. Такую же информацию дали в администрациях Ногликского и Александровск-Сахалинского городских округов. Скольких еще муниципалитетов коснулось задымление, пока не известно.

Сахалинская область из года в год не входит в число пожароопасных регионов страны, в отличие от других дальневосточных субъектов. Хабаровский край отделен от Сахалина Татарским проливом. По данным сахалинских СМИ, сейчас в Николаевском районе Хабаровского края горит лес на площади около 600 га.

В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю журналистам уточнили, что сейчас в регионе действуют три пожара на землях лесного фонда на площади 996 га и один пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 29 га. Однако Хабаровский край сам страдает от сильного задымления со стороны соседней Якутии, где сейчас сложная обстановка в 12 районах. Там зарегистрированы 190 очагов природных пожаров. В целом за сутки на тушении природных пожаров в Якутии были задействованы более 2,1 тысячи человек и 284 единицы техники, в том числе воздушные суда территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России. Дым к Сахалину мог прийти из Якутии.