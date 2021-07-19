Оперативники нашли ушедших из социального центра в Новосибирской области подростков

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили четырех подростков, которые 17 июля ушли из социального центра в Новосибирской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области в результате совместных мероприятий, проведенных с органами МВД России по Новосибирской области, установлено местонахождение четырех подростков 2005-2007 годов рождения, которые 17 июля ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Виктория". В настоящее время несовершеннолетние возвращены в специализированное детское учреждение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, двух девочек передали в "Викторию", двух - законным представителям. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Накануне сообщалось, что следователи и полиция ищут четырех подростков, которые сбежали из центра "Виктория" - учреждения, в котором оказывают помощь беспризорным детям.