В Хабаровском крае в зоне паводка остаются 11 населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Гребень амурского паводка в Хабаровском крае смещается от Хабаровска и поселений ниже по течению к Комсомольску-на-Амуре, под воздействием воды находятся 11 населенных пунктов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"<...> в зоне паводка остаются 11 населенных пунктов, в которых подтоплено 92 дачных участка, три земельных участка и 10 отрезков внутрипоселковых дорог. Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. На части из них проезд техники возможен", - говорится в сообщении. Подтопления отмечаются на островной части Хабаровска, где расположены дачи, в Хабаровском, Нанайском и Комсомольском районах.

По информации Дальневосточного Гидрометцентра, уровень Амура у Хабаровска опустился 19 июля на 15 см и составил 376 см при отметке неблагоприятного явления 450 см. В ближайшие двое суток ожидается дополнительный спад на 10-15 см. У Комсомольска-на-Амуре за прошедшие сутки уровень воды вырос на четыре см и составил 466 см. Неблагоприятной для города считается отметка в 450 см. Гребень паводка подойдет к Комсомольску 19-20 июля.

Сейчас паводок также проходит на горных реках в Верхнебуреинском районе, в зоне подтопления оказались два села, там разрушило мосты, из-за чего без транспортного сообщения остались еще два поселения. На месте работают спасатели. Обстановка может значительно осложниться в селе Кукан Хабаровского района. Там прогнозируется подъем уровня воды в реке Урми из-за ожидаемых сильных ливней. В село заранее направили группу спасателей с необходимым снаряжением и имуществом на автомобиле высокой проходимости.