Члены общины Виссариона, помешавшие работать журналистам, получили условные сроки

КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Курагинский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно членов Церкви последнего завета (ЦПЗ, общины Виссариона) в Красноярском крае Антона Анянова и Василия Белко, которых обвиняли в воспрепятствовании журналистской деятельности во время съемок в общине. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе краевого суда.

В августе 2020 года съемочная группа готовила в Курагинском районе материал о деятельности ЦПЗ. В процессе съемок в так называемой Обители рассвета (территориально относится к поселку Жаровск) местные жители выхватили из рук журналиста микрофон и повредили видеокамеру.

"Курагинский райсуд Красноярского края вынес приговор Антону Анянову и Василию Белко за воспрепятствование журналистской деятельности и повреждение видеокамеры во время съемки<...> материала о Церкви последнего завета в Курагинском районе. Анянова и Белко признали виновными в совершенном преступлении и назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сообщили в суде.

В конце сентября 2020 года основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при Церкви последнего завета Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами").

Ранее прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета". Центр организации расположен в Обители рассвета в Курагинском районе на юге Красноярского края. Весной этого года Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск регионального Минлесхоза о досрочном расторжении с Церковью последнего завета договора безвозмездного пользования лесным участком в Табратском лесничестве. Там расположены строения, используемые общиной в качестве паломнического скита.