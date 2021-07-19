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Шесть рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за тумана в Сибири

Три рейса отправили в аэропорт в Кемерове

НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Шесть рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за тумана в регионах Сибири. В частности, три рейса, которые должны были приземлиться в Томске утром 19 июля, отправили на аэродром в Кемерове, сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк.

"Изначально три самолета "Победа", S7, "Уральские авиалинии" из-за метеоусловий были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Кемерове", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что из Томска всего задерживаются вылеты шести самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сургут авиакомпаний "UTair", "Победа", S7, "Уральские авиалинии" и Nordwind. "Задержка более двух часов по метеоусловиям. Нами проводится проверка соблюдения прав пассажиров", - сказал Дубенюк.

Также из-за тумана на запасные аэродромы перенаправили три рейса Москва - Барнаул. Один из самолетов приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, на борту находились 197 пассажиров. В отделе маркетинга аэропорта Барнаула добавили, что еще два самолета из Москвы перенаправили на запасные аэродромы в Кемерове и Новокузнецке. Также из-за тумана задержали вылет нескольких самолетов из Барнаула, в аэропорту остается одно воздушное судно авиакомпании "Победа".

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