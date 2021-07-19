Движение на участке федеральной трассы Р-21 "Кола" в Карелии восстановили

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение на участке федеральной трассы Р-21 "Кола" с 649 км по 660 км в Карелии возобновилось 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

18 июля движение приостановили из-за сильного задымления, вызванного лесным пожаром в Сегежском районе. Огонь подошел вплотную к дороге.

"В 01:45 (мск) 19.07.2021 движение на Федеральной автомобильной дороге Р-21 "Кола" на участке с 649 км по 660 км восстановлено", - говорится в сообщении.

По последним данным в Карелии действуют 39 пожаров на площади 4 463 га. На территории всей республики ввели режим повышенной готовности.