Превышение нормы загрязняющих веществ до трех раз выявили в Якутске из-за лесных пожаров

ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха Якутска в период лесных пожаров 19 июля вновь выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, на этот раз - в 1,7-3 раза. Об этом сообщает в понедельник управление Роспотребнадзора по Якутии.

"На 09:00 (03:00 мск) 19 июля в рамках мониторинга за качеством атмосферного воздуха зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в Якутске", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, концентрация взвешенных веществ составила 1,76 ПДК, взвешенных частиц РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра) - до 3,06 ПДК, взвешенных частиц РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров) - до 2,4 ПДК.

В Якутске с 17 июля появился дым от лесных пожаров, действующих в соседнем Горном районе. Из-за сильной задымленности в выходные задержали авиарейсы, приостановили паромное сообщение на реке Лене. 19 июля в воздухе стоит запах гари, плотный дым. На данный момент в Якутске приземлились два рейса из Новосибирска и ранее перенаправленный на запасной аэродром рейс из Анапы, частично задержали вылеты и прилеты.