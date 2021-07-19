В Казахстане задержали двух сотрудников аэропорта Алма-Аты за продажу фальшивых ПЦР-тестов

НУР-СУЛТАН, 19 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали двух сотрудников аэропорта Алма-Аты, продававших поддельные отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД Казахстана.

"Задержанные реализовывали отрицательные ПЦР-тесты для выезжающих за рубеж. Всего было продано около 15-20 справок. ПЦР-тесты изготавливались ими самостоятельно через приложение на мобильном телефоне. Сотрудники проводили корректировку анкетных данных клиента и дату изготовления справки, в дальнейшем привлеченные к незаконной деятельности представители авиакомпаний пропускали пассажиров на борт самолетов. Полученные денежные средства они делили между собой и представителями авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, проверяют причастность задержанных к аналогичным фактам изготовления отрицательных ПЦР-тестов.

Это не первый подобный случай в Казахстане. 15 июля МВД Казахстана сообщило о задержании четырех медицинских работников поликлиники города Павлодара, изготовивших более 200 поддельных паспортов вакцинации от коронавируса.

9 июля председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Марат Ахметжанов на заседании коллегии ведомства сообщил, что в трех регионах страны задержали медицинских работников, которые занимались подделкой паспортов вакцинации и их продажей. Они оформляли документы непривитым людям, а вакцину уничтожали. Такие случаи зафиксированы в Нур-Султане, Акмолинской и Алма-Атинской областях. По законодательству Казахстана за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.