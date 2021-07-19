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Лесные пожары в России

В Югре площадь лесных пожаров с 16 июля выросла почти в полтора раза - до 4,6 тыс. га

С начала пожароопасного сезона в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрированы 239 природных пожаров на общей площади 13 193,76 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Десять лесных пожаров общей площадью 4 685,6 га действуют в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом в понедельник сообщил ТАСС первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

Утром в пятницу в Югре действовали 14 лесных пожаров общей площадью 3 247 га. Из них были локализованы четыре общей площадью 500 га.

"По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 19 июля на территории автономного округа действуют десять лесных пожаров общей площадью 4 685,6 га. Из них локализованы пять площадью 4 480 га", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального ГУ МЧС, с начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрированы 239 природных пожаров на общей площади 13 193,76 га. Их причинами стали человеческий фактор и грозы.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.

 

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
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