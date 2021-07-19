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В Мурманской области ликвидировали пожар на территории Кандалакшской больницы

На месте пожара работали 16 человек и шесть единиц техники

МУРМАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали возгорание на территории Кандалакшской центральной районной больницы. Об этом сообщила в понедельник оперативно-дежурная смена регионального ГУ МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Кандалакше в ГОБУЗ "Кандалакшская центральная районная больница", неэксплуатируемое здание инфекционного отделения. В результате происшествия обгорели внутренние деревянные конструкции на площади 100 м. кв. и кровля на площади 200 м. кв.", - говорится в сообщении.

На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения, 16 человек личного состава, шесть единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

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