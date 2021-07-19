Суд оштрафовал жителя Кургана за распространение в соцсетях фейков о вакцинации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Суд в Курганской области оштрафовал администратора нескольких групп в соцсетях за распространение фейковой информации о последствиях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального УМВД.

"Сотрудниками УМВД России по Курганской области выявлен факт распространения заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений. Житель Шадринского района 1980 года рождения, являясь администратором нескольких групп в популярных пабликах, разместил информацию о последствиях прививок от COVID-19. <…> Рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан"), суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что мужчина объяснил свои действия тем, что тема иммунизации населения популярна и набирает в соцсетях большое количество просмотров и комментариев. "О последствиях своего стремления набрать как можно больше лайков мужчина не задумывался, о чем сейчас раскаивается", - отметили в ведомстве.

В Курганской области с начала пандемии выявлено более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что беспокойство по темпам вакцинации остается относительно Костромской области, Забайкальского края, Республики Коми, Курганской, Тамбовской областей и некоторых других регионов страны. Заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов сообщил ТАСС, что сейчас жители региона активнее стали вакцинироваться, и правительство рассчитывает при условии стабильных поставок доз выйти за полтора месяца на 60% вакцинацию населения.