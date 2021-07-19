В Москве задержали водителя Infiniti за попытку дать взятку в 150 тыс. рублей полицейскому

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве водители Infiniti, который пытался дать взятку в 150 тыс. рублей полицейскому за то, чтобы не проходить освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщили в издании "МВД-Медиа".

Сотрудники ГИБДД в районе Библиотечного проезда остановили автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 35-летний местный житель. У мужчины были признаки опьянения, поэтому ему было предложено пройти медосвидетельствование, но он отказался.

"Находясь в патрульном автомобиле, гражданин предложил сотруднику полиции денежные средства за непривлечение его к ответственности. Мужчина был неоднократно предупрежден полицейским, что его действия незаконны, однако он проигнорировал это и положил на переднее сиденье сверток с деньгами. После этого водитель был задержан", - говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которые установили, что в свертке находились 150 тыс. рублей. Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 3. ст. 291 УК РФ (дача взятки). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ - "Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".