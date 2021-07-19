Электричка насмерть сбила трех человек в Подмосковье

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Трое мужчин погибли под колесами электрички около станции Ивантеевка в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе транспортной полиции по ЦФО.

"Сегодня около 07:00 в районе станции Ивантеевка Ярославского направления МЖД электропоездом были смертельно травмированы трое мужчин", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, по факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). "Следствием предварительно установлено, что сегодня около 07:00 трое мужчин при попытке взобраться на платформу станции Ивантеевка травмированы проходящим электропоездом сообщением Фрязино - Москва. От полученных телесных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия", - отметила она.

На месте работают полицейские.