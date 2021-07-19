Прибывший в Якутию самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению природных пожаров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200ЧС, прибывший в Якутию для усиления группировки, приступил к тушению природных пожаров в Сунтарском районе. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Якутии самолет-амфибия Бе-200ЧС, прибывший накануне из Красноярска, приступил к тушению природных пожаров. Воздушное судно направлено на работу в Сунтарский район. Сегодня ожидается прибытие второго борта Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что за сутки в регионе ликвидировано 16 природных пожаров на площади свыше 94 тыс. га. Аэромобильные группировки продолжают работу в Мирнинском, Горном и Оймяконском районах. "Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Кобяйского, Жиганского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Хангаласского и Сунтарского районов", - добавили в ведомстве.

Для защиты населенных пунктов задействовали аэромобильную группировку специалистов МЧС России. Проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Терют, Кюерелях, Дикимдя, Кептин, Магарас и Сюльдюкар, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров. Из-за действующих природных пожаров 60 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха, продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

На территории Якутии действует 216 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 1 562 252,1 га. Площадь активного горения - 2 199,1 га. Всего в тушении природных пожаров в регионе задействовано 2 197 человек и 284 единицы техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.