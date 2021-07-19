При столкновении легковушки и большегруза под Воронежем погибли три человека

ТАСС, 19 июля. Столкновение легкового автомобиля и большегруза произошло утром в понедельник в Хохольском районе Воронежской области, в результате погибли три человека. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня примерно в 06:10 в Хохольском районе на 45-м километре автодороги Воронеж - Луганск, по предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Веста" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем "Вольво", которым управлял 37 летний местный житель", - сообщает пресс-служба.

В результате столкновения находившиеся в легковом автомобиле 21-летняя женщина и двое мужчин, личности которых в данный момент устанавливаются, скончались на месте от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Хохольскому району и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.