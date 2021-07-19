Во время пожара в частном доме в Оренбургской области погиб ребенок

ОРЕНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Тело двухлетнего ребенка обнаружили в понедельник при тушении пожара в жилом доме в селе Кабанкино Саракташского района Оренбургской области, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области устанавливаются обстоятельства смерти двухлетнего ребенка, тело которого обнаружено при тушении пожара в жилом доме, расположенном по улице Озерной в селе Кабанкино Саракташского района Оренбургской области", - сказано в сообщении.

По данным следователей, пожар в доме произошел в понедельник около 08:20 (06:20 мск). На момент происшествия ребенок находился в доме с матерью и десятилетним братом, которые покинули дом во время пожара.

"По результатам проведения проверочных мероприятий, направленных на объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия, будет вынесено процессуальное решение", - уточняется в сообщении.