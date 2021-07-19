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Полиция Москвы проверит информацию о сайте по выдаче фейковых QR-кодов

Получить QR-код горожане могли только на официальных московских и федеральных ресурсах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку после поступления информации о поддельном сайте по выдаче QR-кодов для посещения ресторанов в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация о фейковом сайте http://gosuslugy.run по выдаче QR-кодов для посещения ресторанов. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

С 28 июня по 19 июля заведения общепита в Москве, включая фуд-корты в торговых центрах, можно было посещать по QR-кодам. Летние веранды при этом работали без данной системы. Получить QR-код горожане могли только на официальных московских и федеральных ресурсах: в электронной медицинской карте на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.Инфо", в сервисе mos.ru/qr, на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус". Кроме того, для получения QR-кода можно обратиться в регистратуру городской поликлиники или воспользоваться инфоматом.

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