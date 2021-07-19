Прокуратура обжаловала приговор экс-гендиректору ОЭЗ "Титановая долина" по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор бывшему гендиректору ОЭЗ "Титановая долина" (Свердловская область) Артемию Кызласову по делу о взятке в особо крупном размере. Также приговор обжаловали адвокаты Кызласова, сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 9 июля приговорил Кызласова к десяти годам колонии строгого режима и штрафу 13 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. "Поступили жалобы от прокуратуры и от адвокатов", - сказал собеседник агентства.

Гособвинение ранее запрашивало для Кызласова 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 26 млн рублей (двукратном размере взятки).

По данным следствия, в 2019 году гендиректор "Титановой долины" вымогал взятку в размере 13 млн рублей у коммерческого директора одной из фирм. Деньги он требовал за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и оплату генподрядчику выполненных работ. Передача части требуемой суммы взятки была осуществлена в одном из кафе в Екатеринбурге под контролем сотрудников областного управления ФСБ, к которым обратился представитель подрядчика с заявлением о том, что у него вымогают взятку. Кызласов был задержан.