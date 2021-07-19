Женщина бросила годовалую дочь в хостеле в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Женищина оставила годовалую дочь в хостеле в центре Москвы, а затем написала об этом мужу. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем 18 июля 27-летняя москвичка оставила свою дочь, 2020 года рождения, в хостеле на улице Добролюбова, дом 14 А, после чего отправила смс-сообщение своему супругу о том, что это его проблема", - сказал собеседник агентства.

Мужчина приехал к оставленному ребенку. Полицейские для выяснения обстоятельств случившегося доставили их в территориальный отдел полиции. "Отец девочки написал там заявление с просьбой поместить его дочь в медицинское учреждение, потому что он не имеет постоянного заработка, а так же постоянного места жительства", - добавил источник.

В настоящее время ребенок находится в детской городской больнице №9 им. Г. Н. Сперанского. Информация о происшествии передана в органы опеки и попечительства. По данному факту проводится проверка.