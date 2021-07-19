Самолет из Бишкека в Москву совершил вынужденную посадку в Самаре

САМАРА, 19 июля. /ТАСС/. Самолет, летевший из Бишкека в Москву, в понедельник совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Сегодня в 07:43 в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс U6 8264, следовавший по маршруту Бишкек - Москва. Причина - плохое самочувствие пассажира. По прилете борт встречала машина скорой помощи", - сказала собеседница агентства.

После осмотра врачей пассажира госпитализировали. Рейс вылетел в Москву в 8:50, уточнили в пресс-службе самарского аэропорта.