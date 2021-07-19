Суд вернул в прокуратуру первое дело о подделке сертификатов о вакцинации в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Андрея Мунтяна о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса для устранения нарушений. Это первое уголовное дело, возбужденное по факту подделки ковид-сертификата. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

"Постановлением Бабушкинского районного суда уголовное дело по обвинению Александра Мунтяна возвращено прокурору Северо-Восточного административного округа Москвы для устранения нарушений, препятствующих вынесению решения по существу уголовного дела", - сказал он.

В ходе прений сторон прокурор просил ограничить свободу Мунтяну на год и четыре месяца.

Жителю Москвы вменяется подделка официального документа, а также использование поддельных печатей и штампов врачей поликлиник (ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ).

По данным обвинения, мужчина разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже медицинских документов. Он получил заказы на изготовление 12 сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции и справки о временной нетрудоспособности учащегося. Затем он распечатал необходимые бланки, которые, согласно заключению эксперта, не соответствуют образцам сертификатов, и заполнил их на имя заказчиков, проставив поддельные штампы и печати.

Отправить подделки мужчина планировал службой курьерской доставки, но был задержан полицией.