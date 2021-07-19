В Карелию для борьбы с лесными пожарами прибудут силы из других регионов СЗФО

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июля. /ТАСС/. Пожарные из регионов Северо-Западного федерального округа начали прибывать в Карелию для помощи в борьбе с лесными пожарами в республике. В ближайшее время в регионе начнут работать пожарные из Мурманской, Архангельской и Вологодской областей, а также специалисты Невского спасательного центра, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Карелии.

"Решением МЧС 18 июля в Суоярвский район выдвинулась колонна Невского спасательного центра в количестве 100 человек личного состава и 13 единиц техники. <...> 12:00 - расчетное время прибытия дополнительного отряда Невского спасательного центра. В районы республики в настоящее время прибывают пожарные из Мурманской и Архангельской областей. Согласно оперативному плану тушения пожаров отряды из Мурманской области будут направлены в Сегежский район, из Архангельской области - в Пряжинский район. Кроме того, в Карелию планируется направление пожарных из Вологодской области", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды республики на 9:00 утра понедельника в республике действуют 25 лесных пожаров площадью 4 365 га, локализованы 14 очагов на площади 98 га. Показатели пожарной опасности, а также площади возгораний превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Впервые в истории наблюдений в республике возникла атмосферная засуха.

Из-за опасности перехода огня на населенные пункты в Суоярвском районе эвакуировали жителей поселка Найтенъярви и одноименной станции, расположенной рядом. Площадь пожара достигла 800 га. Еще два крупных очага находятся в Сегежском районе, огонь здесь распространился на 600 га и 70 га в Волдозерском и Попов-Порожком лесничествах. Пожары в Пряжинском районе, где горит около 1 тыс. га лесов, сейчас не угрожают населенным пунктам.