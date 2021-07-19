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В Балтийске задержали мужчину, напавшего с ножом на отдыхающих

Пострадавшего госпитализировали

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Мужчина, напавший с ножом на отдыхающих, задержан в Калининградской области. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 2001 года рождения, который нанес ножевые ранения гражданину. Материалы переданы в Военно-следственный комитет", - сказали в пресс-службе.

По сообщениям местных СМИ, военнослужащий напал на мужчину, который отдыхал с супругой в палатке на пляже в районе Гвардейского бульвара. Пострадавшего госпитализировали, врачам удалось спасти ему жизнь.

Получить комментарий в Военном следственном управлении СК России по Балтийскому флоту ТАСС пока не удалось.

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РоссияКалининградская область
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