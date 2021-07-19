В Магнитогорске нашли и уничтожили минометный снаряд времен Великой Отечественной войны

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Жители Магнитогорска нашли под мостом в реке Урал минометный снаряд со следами коррозии. Приехавшие на место происшествия сотрудники Росгвардии определили, что он несет опасность, вывезли на карьер и уничтожили, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Росгвардии по Челябинской области.

"В районе железнодорожной станции (22-й разъезд) города Магнитогорска под железнодорожным мостом в реке Урал обнаружен металлический предмет, внешне схожий со снарядом. На место незамедлительно выехали сотрудники группы разминирования магнитогорского ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области. Они установили, что предметом является минометный снаряд времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Сотрудники группы разминирования определили, что снаряд был опасен, поместили его в специальный ящик, в котором доставили на карьер. Там снаряд был ликвидирован.