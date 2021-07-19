Число погибших в результате наводнения в Германии превысило 160

БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Число погибших из-за последствий разрушительного наводнения в Германии достигло как минимум 164. Такие данные были представлены в понедельник полицией города Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе страны.

Только в одном районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) число жертв стихии возросло до 117. При этом, как уточнили в правоохранительных органах, в настоящее время известно о 749 пострадавших.

В Северном Рейне - Вестфалии погибли по меньшей мере 46 человек. Как минимум один человек стал жертвой стихии в районе Берхтесгаденер-Ланд (федеральная земля Бавария).

С прошлого понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.