Во Владимирской области пресекли изготовление и сбыт поддельных справок о ПЦР-тестах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в деревне Ковровского района Владимирской области пресекли изготовление и сбыт поддельных справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении " МВД Медиа ", опубликованном в понедельник.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий <...> установлен факт незаконного изготовления и сбыта справок, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии коронавирусной инфекции. Как установили полицейские, фиктивные медицинские документы изготавливались в частном доме в деревне Ковровского района и передавались клиентам за вознаграждение в размере от 500 рублей за один экземпляр", - говорится в сообщении.

Полицейские в ходе обысков обнаружили и изъяли несколько готовых поддельных справок о ПЦР-тестах, системный блок, технику и приспособления для изготовления справок. В настоящее время изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Владимирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".