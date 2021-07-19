Напавшую на ребенка на базе отдыха на Кубани львицу намерены изъять по решению суда

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае инициирует изъятие львицы, напавшей на ребенка на базе отдыха в Успенском районе, и других животных, которых там содержат, через суд. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю в субботу сообщили, что львица напала на 13-летнего ребенка на базе отдыха в Успенском районе Краснодарского края, девочка была госпитализирована с рваными ранами предплечья, полиция организовала проведение проверки. В прокуратуре региона сообщали, что животные содержатся на базе незаконно, следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю также организовало проведение доследственной проверки.

"До этого контролирующие органы по инициативе прокуратуры уже привлекали к ответственности хозяев животных за нарушение ветеринарных правил. Лев и волки содержатся без документов. Прокуратура будет добиваться их изъятия по решению суда", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре края добавили, что выпустить содержащихся на базе животных в дикую природу невозможно. По данным ведомства, подростку оказана необходимая медицинская помощь, наложены швы, в понедельник девочку планируют выписать из больницы.