На Балтийском флоте проводят проверку после нападения военного на отдыхающих у моря

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Проверку причастности военнослужащего к нападению с ножом на отдыхающих в Калининградской области проводят на Балтийском флоте (БФ), сообщил в понедельник отдел информационного обеспечения по БФ пресс-службы Западного военного округа.

"Командование Балтийского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку о возможной причастности военнослужащего воинской части, дислоцированной в Калининградской области, к инциденту, связанному с нанесенным телесных повреждений гражданскому лицу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "в настоящее время военнослужащий задержан и находится в военной комендатуре города Балтийска. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

По данным местных СМИ, военный напал на мужчину, который отдыхал с супругой в палатке на пляже в районе Гвардейского бульвара. Пострадавшего госпитализировали, врачам удалось спасти ему жизнь.