Союз журналистов России обратился в МВД в связи с задержанием журналистки "Ленты.ру"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал недопустимым задержание журналистки "Ленты.ру" Анастасии Завьяловой на Чистопрудном бульваре в Москве и сообщил, что СЖР обратилось в МВД по этому поводу.

"Мы связались с центральным аппаратом МВД. Случай недопустимый. Держим ситуацию на контроле", - заявил ТАСС Соловьев.

Ранее "Лента.ру" сообщала, что 17 июля сотрудники МВД задержали в Москве журналистку Анастасию Завьялову и доставили ее в отдел МВД по Басманному району.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, полиция задержала Завьялову за воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. В ее отношении составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка").