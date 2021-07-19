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Пандемия COVID-19

В Челябинской области пресекли сбыт поддельных справок о прохождении теста на коронавирус

По предварительным данным, фальсифицированные документы сбывались гражданам РФ и выходцам из стран ближнего зарубежья

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Силовики в городе Троицке Челябинской области пресекли сбыт гражданам РФ и выходцам из стран ближнего зарубежья справок о прохождении ПЦР-тестов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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"Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из управления Росгвардии задержали в Троицке местного жителя 2002 года рождения по подозрению в сбыте поддельной справки о прохождении тестирования на коронавирусную инфекцию. В ходе осмотра автомобиля молодого человека стражи порядка обнаружили еще семь поддельных справок о прохождении ПЦР-тестов", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, фальсифицированные документы сбывались гражданам Российской Федерации и выходцам из стран ближнего зарубежья. Они могли использовать справки для пересечения госграницы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех причастных к преступлению.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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