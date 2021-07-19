Две девочки утонули в реке в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после утопления двух малолетних сестер-близнецов в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

46-летний житель города Суровикино, взяв с собой четверых малолетних детей, отправился отдыхать на берег реки Чир. Пока две его 11-летние дочери и девятилетний сын купались на мелководье, он с семилетним сыном оставался на берегу. Играя в воде, дети стали плавать на бревне, в какой-то момент их импровизированное плавучее средство начало уносить на глубину.

"Девочки решили самостоятельно добраться до берега, но, не обладая навыками плавания, ушли под воду. Извлечь их удалось лишь сотрудникам МЧС, к тому моменту сестры были уже мертвы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств трагедии. Установлено, что никто из малолетних плавать не умел, специальными приспособлениями для безопасного нахождения в воде дети не пользовались. Более того, семья отдыхала на несанкционированном пляже, добавили в пресс-службе ведомства.