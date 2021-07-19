Число погибших в Мумбаи из-за ливней достигло 33

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июля. /ТАСС/. Общее число погибших из-за вызванных муссонными ливнями обрушений зданий в индийском мегаполисе Мумбаи увеличилось до 33. Как сообщает Times of India, на месте инцидентов продолжаются спасательные работы, количество жертв может еще вырасти.

Ранее в воскресенье телеканал India TV сообщал 24 погибших.

Центральное правительство и власти штата Махараштра, столицей которого является Мумбаи, объявили о помощи семьям погибших и пострадавших.

По информации метеорологов, в Мумбаи с вечера минувшей субботы до утра воскресенья было зафиксировано около 200 мм осадков. Ливни вызвали сильное наводнение в низинных районах города. Обрушения зданий, вызванные сходом селей и подтоплением, произошли в районах Чембур, Вихроли, Бхандпур.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни мощные муссонные ливни в Мумбаи могут продолжиться.