В Москве задержали подозреваемых в изготовлении поддельных медотводов от вакцинации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве двух подозреваемых в изготовлении поддельных справок о медотводе от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе проверочной закупки приобрели справку о наличии противопоказаний к проведению вакцинации, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник столицы. Доставившая документ гражданка пояснила, что работает курьером. Согласно заключению экспертизы, изъятая справка оказалась поддельной. В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали двоих подозреваемых в изготовлении фиктивных документов", - сказала она.

По словам Волк, злоумышленники предлагали свои услуги с помощью нескольких интернет-сайтов, а также бота в одном из популярных мессенджеров. Они получали заказы на изготовление различных медицинских справок, а затем самостоятельно заполняли бланки и ставили на них поддельные печати. Клиентам фальшивые справки доставляли с помощью курьеров. "Предполагаемый организатор нелегального производства признался, что успел реализовать около 20 справок о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19", - добавила представитель МВД.

Кроме того, полицейские в ходе обыска в одной из московских квартир обнаружили и изъяли печати поликлиник и более 6 тыс. различных бланков с оттисками штампов медицинских организаций столицы. Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.