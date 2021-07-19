В Якутии действуют шесть пожаров вблизи населенных пунктов

ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты в Якутии тушат шесть пожаров, действующих в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, прямой угрозы жителям пожары не представляют. Об этом сообщил в понедельник заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Евгений Рощин в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас на особом контроле находится шесть пожаров, приближенных к населенным пунктам. Эти пожары находятся в пятикилометровой зоне от них, это в основном Горный район, а также Оймяконский и Мирнинский районы. Во всех населенных пунктах выставлены временные посты, увеличена наземная группировка, привлекается мобилизованное население, также проводятся мероприятия дополнительные профилактические по расширению минерализованных полос, работает наша группировка, в том числе группировка субъектовой противопожарной службы и спасателей. В данный момент эти пожары прямую угрозу населенным пунктам не представляют", - сказал Рощин. Он отметил, что все необходимые меры принимаются, в том числе по сдерживанию фронта огня.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России, пожары действуют вблизи населенных пунктов Терют, Кюерелях, Кептин, Магарас, Дикимдя, Сюльдюкар.

Из перечисленных населенных пунктов четыре села находятся на территории Горного района. Всего в этом районе площадь, пройденная огнем, составляет около 255 тыс. га, площадь активного горения составляет примерно 10% от всей площади. Согласно данным на утро понедельника, в Горном районе в борьбе с пожарами задействовано 583 человека и 78 единиц техники. Как уточнил ТАСС глава Горного района Никита Андреев, с начала пожароопасного сезона в районе зарегистрировано 56 природных пожаров. "У нас все пожары [возникли] из-за гроз. Вначале - в мае - было два пожара, где [был] человеческий фактор, все остальные - сухие грозы", - сказал Андреев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По данным федеральной Авиалесоохраны, в Якутии действует 120 пожаров на землях лесного фонда на площади 697 952 га, пять пожаров на площади 23 580 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы" и пожар на землях иных категорий на площади 950 га в Хангаласском районе.