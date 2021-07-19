Суд Саратова отменил оправдательный приговор подозреваемой во взятке экс-чиновнице

САРАТОВ, 19 июля. /ТАСС/. Облсуд отменил оправдательный приговор экс-главе комитета по управлению имуществом администрации Саратова Елене Салеевой по делу о взятке в 18 млн и махинациях с землей, сообщили ТАСС в Саратовском областном суде в понедельник.

"Отменен приговор, дело направлено на новое рассмотрение", - сказала собеседница агентства. Ранее Волжский райсуд вынес оправдательный приговор Салеевой и ее подельнику Краснову "за отсутствие состава преступления".

В феврале 2019 года Салеевой было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, экс-начальник отдела земельного контроля Андрей Краснов и его сообщница Салеева выдали разрешение на строительство жилых домов на муниципальной земле; в период с 2015 по 2016 год Краснов и Салеева получили за это от местных жителей взятку на общую сумму 18 млн рублей.