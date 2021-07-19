Студент Калининградского техуниверситета из Нигерии погиб, спасая тонувшую в море девушку

КАЛИНИНГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Студент Калининградского государственного технического университета (КГТУ) гражданин Нигерии Элуемунор Ричард Оказия погиб, спасая тонувшую в Балтийском море девушку, сообщили в понедельник в медиацентре вуза.

"В минувшую субботу, 17 июля, в Зеленоградске (курортный город на побережье Балтийского моря - прим.ТАСС) <...> студент первого курса КГТУ, гражданин Нигерии, 26-летний Элуемунор Ричард Оказия с <...> женой и другом отдыхал на городском пляже, когда увидел в воде девушку, зовущую на помощь. Течение уносило ее в море от берега", - рассказали в медиацентре.

Четверо парней бросились спасать девушку. Ричард первым доплыл до нее и вытолкнул из опасного течения. Остальные помогли ей выбраться на берег. Однако сам Ричард выплыть на берег не смог.

Гражданин Нигерии приехал на учебу в Калининград два года назад, изучал русский язык на подготовительном отделении довузовской подготовки иностранных граждан, потом стал студентом первого курса факультета автоматизации производства и управления КГТУ. Занимался музыкой и спортом.